В Перми пройдёт новогодний автопарад Дедов Морозов и Снегурочек

Новогодний автопарад Дедов Морозов и Снегурочек состоится в Перми в поддержку тяжелобольных детей, сообщает благотворительный фонд «Дедморозим».
В 2025 году мероприятие будет посвящено поддержке 15-летнего Лёни Пастухова. Подросток живёт со спинальной мышечной атрофией — генетическим заболеванием, постепенно ослабляющим мышцы. В ближайшее время Лёне предстоит операция на позвоночнике, что вызывает серьёзное волнение как у него самого, так и у его родителей. К мероприятию уже подключились волонтёры из приюта для животных «Матроскин», а также участники добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Впереди колонны будет двигаться футуристичный электропикап, оформленный в киберпанк-стиле. Принять участие может любой автолюбитель, пройдя предварительную регистрацию. Участие бесплатное. Узнать подробности можно на сайте благотворительного фонда.
Напомним, в 2024 году автопарад прошёл в Перми впервые. В нём приняли участие свыше ста человек, которые проехали на 50 машинах — от кабриолета до пожарного спецтранспорта.