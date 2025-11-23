В Перми пройдёт новогодний автопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В 2025 году мероприятие будет посвящено поддержке 15-летнего Лёни Пастухова. Подросток живёт со спинальной мышечной атрофией — генетическим заболеванием, постепенно ослабляющим мышцы. В ближайшее время Лёне предстоит операция на позвоночнике, что вызывает серьёзное волнение как у него самого, так и у его родителей. К мероприятию уже подключились волонтёры из приюта для животных «Матроскин», а также участники добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».