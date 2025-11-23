Нижегородцам рассказали, как избежать длинных очередей к врачу

Жители Нижнего Новгорода делятся скриншотами, на которых видно, что их место в электронной очереди на приём к врачу доходит до 280−300. Некоторые также жалуются, что их без объяснений исключают из списка ожидания. Тему в своем телеграмм-канале поднял главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
В региональном Минздраве пояснили, что пациента могут удалить из очереди, если он дважды проигнорировал предложенное время приёма. Ведомство призвало граждан внимательно следить за уведомлениями в личном кабинете и на электронной почте, где появляются доступные слоты для записи.
При этом в министерстве отметили, что проблемы существуют и со стороны самих медучреждений. В связи с этим планируется усилить контроль над работой поликлиник.
