Нижегородцам рассказали, как избежать длинных очередей к врачу

Жители Нижнего Новгорода делятся скриншотами, на которых видно, что их место в электронной очереди на приём к врачу доходит до 280−300. Некоторые также жалуются, что их без объяснений исключают из списка ожидания. Тему в своем телеграмм-канале поднял главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.