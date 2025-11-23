Сильный снег ожидается по северу Беларуси в ночь на 24 ноября

Специалисты предупреждают о неблагоприятном явлении, объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 24 ноября во многих районах по северу ожидается сильный снег.
В целом прогнозируется облачная погода, днем — с прояснениями. Ночью временами осадки: снег, мокрый снег, по востоку — с дождем. Во многих районах по северу — сильный снег, местами по востоку сильные осадки и налипание мокрого снега. Днем во многих районах — небольшой кратковременный снег, мокрый снег.
В ночные и утренние часы местами слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем — юго-западный умеренный.
Ночью ожидается от 1 до 6 градусов со знаком минус, по юго-востоку — до плюс 1. Днем, согласно прогнозу, — плюс 1 градус.