Сильный снег ожидается по северу Беларуси в ночь на 24 ноября

В целом прогнозируется облачная погода, днем — с прояснениями. Ночью временами осадки: снег, мокрый снег, по востоку — с дождем. Во многих районах по северу — сильный снег, местами по востоку сильные осадки и налипание мокрого снега. Днем во многих районах — небольшой кратковременный снег, мокрый снег.