Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный снег ожидается по северу Беларуси в ночь на 24 ноября

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снег ожидается по северу страны в ночь на 24 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 100% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: БЕЛТА

Специалисты предупреждают о неблагоприятном явлении, объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 24 ноября во многих районах по северу ожидается сильный снег.

В целом прогнозируется облачная погода, днем — с прояснениями. Ночью временами осадки: снег, мокрый снег, по востоку — с дождем. Во многих районах по северу — сильный снег, местами по востоку сильные осадки и налипание мокрого снега. Днем во многих районах — небольшой кратковременный снег, мокрый снег.

В МЧС напомнили о факторах опасности при снегопаде Снизить скорость, увеличить дистанцию. В МВД напомнили о правилах вождения в снегопад.

В ночные и утренние часы местами слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем — юго-западный умеренный.

Ночью ожидается от 1 до 6 градусов со знаком минус, по юго-востоку — до плюс 1. Днем, согласно прогнозу, — плюс 1 градус.