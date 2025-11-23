Ричмонд
В Омской области подорожали сосиски и колбаса

Колбасные изделия прибавили в цене до 1,09% за неделю.

Источник: Комсомольская правда

С 10 по 17 ноября в Омской области зафиксировали рост цен на колбасные изделия. Данными поделился Минфин России на сайте «Аймониторинг».

«Стоимость сосисок и сарделек увеличилась на 1,09% — с 511,51 до 517,11 рубля, полукопченая колбаса подорожала на 0,74%, а вареная — на 0,44%», — сообщили эксперты мониторингового сервиса.

Несмотря на рост, цены в Омске остаются ниже общероссийских показателей. Так, средняя цена на сосиски в конце осени 2025 года составляет чуть более 548 рублей.

«Полукопченая колбаса в регионе стоит 634,95 рубля при средней цене по России 719,57 рубля», — уточнили в ведомстве.

Одновременно в области продолжили дорожать гречневая крупа и куриные яйца. Так, цена на последние за неделю выросла на 1,0%, достигнув 83,22 рубля за десяток.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в регионе спрос на подсобных рабочих вырос в 2,4 раза из-за «Черной пятницы».