ГАИ сказала, могут ли минчане зимой ездить на электросамокатах. Подробности озвучил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, передает агентство «Минск-Новости».
В Минске сезон шеринговых электросамокатов завершился 15 ноября 2025 года (подробнее мы писали здесь). Однако средства персональной мобильности есть и в собственности горожан. Подобную технику также используют курьеры, которые доставляют еду.
Сергей Бабич уточнил, что прямого запрета на эксплуатацию средств персональной мобильности в зимний период нет при соблюдении Правил дорожного движения. Однако в пункте 153.4 правил сказано, что водителю СПМ или мопеда запрещается ехать по проезжей части дороги, обочине в момент снегопада и гололедицы.
В ГАИ советуют минчанам минимизировать поездки на средствах персональной мобильности в зимний период или же и вовсе отказаться от них, когда тротуар, велодорожка заснежены или обледенели. В таких условиях в разы сложнее управлять или маневрировать на такой технике: возрастают риски столкновений с транспортом, внезапных падений, наездов на пешеходов.