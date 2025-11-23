ГАИ сказала, могут ли минчане зимой ездить на электросамокатах

В ГАИ советуют минчанам минимизировать поездки на средствах персональной мобильности в зимний период или же и вовсе отказаться от них, когда тротуар, велодорожка заснежены или обледенели. В таких условиях в разы сложнее управлять или маневрировать на такой технике: возрастают риски столкновений с транспортом, внезапных падений, наездов на пешеходов.