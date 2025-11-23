Ричмонд
ГАИ сказала, могут ли минчане зимой ездить на электросамокатах

В ГАИ сказали, можно ли минчанам ездить на электросамокатах зимой.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ сказала, могут ли минчане зимой ездить на электросамокатах. Подробности озвучил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, передает агентство «Минск-Новости».

В Минске сезон шеринговых электросамокатов завершился 15 ноября 2025 года (подробнее мы писали здесь). Однако средства персональной мобильности есть и в собственности горожан. Подобную технику также используют курьеры, которые доставляют еду.

Сергей Бабич уточнил, что прямого запрета на эксплуатацию средств персональной мобильности в зимний период нет при соблюдении Правил дорожного движения. Однако в пункте 153.4 правил сказано, что водителю СПМ или мопеда запрещается ехать по проезжей части дороги, обочине в момент снегопада и гололедицы.

В ГАИ советуют минчанам минимизировать поездки на средствах персональной мобильности в зимний период или же и вовсе отказаться от них, когда тротуар, велодорожка заснежены или обледенели. В таких условиях в разы сложнее управлять или маневрировать на такой технике: возрастают риски столкновений с транспортом, внезапных падений, наездов на пешеходов.