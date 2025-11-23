В челябинской больнице запустили чат-бот психиатрической помощи пациентам

Чат-бот @First_psychotic_bot в Телеграм для помощи пациентам с первым психотическим эпизодом начал работать на базе челябинской областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
Данный чат-бот разработали на языке Python, он подстраивается под каждого пользователя: объясняет природу заболевания через психообразовательные материалы, развеивает мифы о психических расстройствах и дает четкие алгоритмы действий. Такой гид становится личным помощником: напоминает о приеме препаратов, учит отслеживать симптомы в цифровом дневнике с визуализацией прогресса, а в критической ситуации мгновенно соединяет с профильными специалистами.
Раньше на структурирование реабилитации уходили недели. Теперь чат-бот сокращает задержки в оказании помощи до минут, снижая тревожность и риск рецидивов. Динамический мониторинг состояния позволяет врачам корректировать лечение в реальном времени, а пациенты, оставаясь анонимными, избегают стигматизации. Все данные шифруются, а доступ к ним имеют только лечащие врачи.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.