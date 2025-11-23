В челябинской больнице запустили чат-бот психиатрической помощи пациентам

Данный чат-бот разработали на языке Python, он подстраивается под каждого пользователя: объясняет природу заболевания через психообразовательные материалы, развеивает мифы о психических расстройствах и дает четкие алгоритмы действий. Такой гид становится личным помощником: напоминает о приеме препаратов, учит отслеживать симптомы в цифровом дневнике с визуализацией прогресса, а в критической ситуации мгновенно соединяет с профильными специалистами.