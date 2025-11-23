В Татарстане создали мобильную водородную заправочную станцию

Мобильную водородную заправочную станцию (ВЗС) разработали на базе Казанского государственного энергетического университета в соответствии с целями национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
ВЗС предназначена для маломасштабного производства, хранения, компримирования водорода и заправки транспорта водородом высокого давления. Станция выполнена в виде автономного контейнерного комплекса, включающего в себя все необходимые технологические блоки: генератор водорода, компрессорную установку, систему накопления газа, а также заправочный модуль. ВЗС обеспечивает лабораторно-практическую базу для образовательных программ в области водородной энергетики, проведение научных и опытно-конструкторских работ, заправляет экспериментальные образцы водородного транспорта и многое другое.
Конструкция станции предусматривает возможность ее перемещения и развертывания в полевых условиях, а также масштабирования и адаптации под различные сценарии использования. Установка полностью адаптирована под российские климатические условия, что позволяет использовать ее как в городской, так и в удаленной инфраструктуре.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.