В Татарстане создали мобильную водородную заправочную станцию

Конструкция станции предусматривает возможность ее перемещения и развертывания в полевых условиях, а также масштабирования и адаптации под различные сценарии использования. Установка полностью адаптирована под российские климатические условия, что позволяет использовать ее как в городской, так и в удаленной инфраструктуре.