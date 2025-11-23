Ричмонд
В Москве на ВДНХ открылась выставка «Я всемогущ — я авиатор»

Экспозиция состоит из трех основных разделов, последовательно освещающих историю отрасли.

Выставка «Я всемогущ — я авиатор», посвященная истории советской авиации и образам героев-летчиков, начала работать в Москве на ВДНХ в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Экспозиция состоит из трех основных разделов, последовательно освещающих историю отрасли. Первый, «Становление советской авиации в 1920—1941 годы», представляет материалы, посвященные формированию практически с нуля советской авиации в 1920—1930-е годы после Гражданской войны. Второй раздел, «Крылья Победы», познакомит с историей авиации периода Великой Отечественной войны: эвакуацией заводов в глубокий тыл и внедрением в самолетостроение новых высоких технологий.

В заключительном разделе, «От поршневой авиации к реактивной», показано, как проходил стремительный переход от одного вида техники к другому и создавалась система реактивной гражданской авиации в Советском Союзе.

Выставка «Я всемогущ — я авиатор» продлится до 11 января 2026 года.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.