«Сладости детям покупаем раз в месяц»: Конфеты давно уже стали настоящим чудом — как выживает многодетная семья в Молдове

«Сладости детям покупаем раз в месяц» — рассказала женщина из Цынцарен.
В доме Родики Думбраву — многодетной матери, проживающей в Цинцаренах, Новоаненского района — конфеты давно уже стали настоящим чудом!
В 41 год женщина осталась одна с 4 детьми с инвалидностью: у 3 девочек — порок сердца, а у сына — задержка умственного развития. У Родики тоже есть группа инвалидности. На пособия по инвалидности семья и живет.
«Я все покупаю самое дешевое. Спасибо людям, которые нам помогают с одеждой, отдают свое. Хоть на этом получается экономить. Мне одной очень тяжело», — рассказывает женщина журналистам программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове».
У Родики есть свое хозяйство, но и корм для животных она, зачастую, покупает в долг.
