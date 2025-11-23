Белорусский судья сказал про запрет на вождение авто без его конфискации

Судья Минского городского суда Артем Русак сказал про запрет на вождение авто без его конфискации. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Он отметил, что судебные исполнители могут применять ряд мер, чтобы заставить должников выполнить свои обязательства. Судья заметил, что одним из примеров является ограничение на право управления транспортными средствами. И уточнил, что названная мера довольна эффективна в процессе взыскания долгов.
— Речь идет не о конфискации машины, а о лишении права управлять ею. Эта мера создает реальное неудобство и стимулирует должника исполнить судебное решение, — уточнил Артем Русак.
По его словам, ограничение оформляется постановлением судебного исполнителя и фиксируется в базе ГАИ. С данного момента должник не может управлять автомобилем, мотоциклом или маломерным судном. Вместе с тем любое нарушение запрета расценивается как управление без разрешения, а также влечет за собой последствия. К слову, судья может применять указанную меру на любой стадии исполнительного производства, если ситуация того требует.
Судья подчеркнул, что законом предусматриваются и исключения. В том случае, если транспортное средство является основным источником дохода должника или его использование необходимо в связи с инвалидностью или другими жизненно важными обстоятельствами, то запрет применяться не будет. Однако на практике эта мера показывает высокую эффективность.
Тем временем мы узнали, что изменится в выезде автомобилей должников за пределы Беларуси.
Ранее Совмин изменил правила принудительной эвакуации авто в Беларуси.
Кстати, в Беларуси водителям, лишенным прав, могут разрешить управлять транспортом.