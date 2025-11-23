Белорусский судья сказал про запрет на вождение авто без его конфискации

По его словам, ограничение оформляется постановлением судебного исполнителя и фиксируется в базе ГАИ. С данного момента должник не может управлять автомобилем, мотоциклом или маломерным судном. Вместе с тем любое нарушение запрета расценивается как управление без разрешения, а также влечет за собой последствия. К слову, судья может применять указанную меру на любой стадии исполнительного производства, если ситуация того требует.