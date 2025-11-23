Ричмонд
Клуб КПЛ заменил легендарного тренера молодым специалистом: есть причина

Кызылординский «Кайсар» решил разгрузить зарплатную ведомость на будущий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Клуб, выступивший в КПЛ-2025 исключительно казахстанскими футболистами, решил сделать ставку на отечественных тренеров. Вместо россиянина Виктора Кумыкова команду доверили 50-летнему казахстанцу Андрею Ферапонтову, который согласился работать на ежемесячную зарплату, в несколько раз уступающей предыдущему наставнику.

По неофициальным данным, доход российского тренера в месяц доходил до восьми миллионов тенге.

Что касается Ферапонтова, то в предыдущей команде — в «Окжетпесе» он получал около одного миллиона тенге, однако в середине года был уволен из клуба.

Добавим, что Виктор Кумыков первым сумел вывести казахстанскую команду в групповой этап еврокубков. В 2013 году карагандинский «Шахтер» под его руководством вышел в Лигу Европы, а также сенсационно обыграл шотландский «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов.