В Вологодской области специалисты лесной отрасли обучились работе с дронами

Сотрудники Министерства лесного комплекса Вологодской области прошли обучение по эксплуатации дронов в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
«Главные цели использования беспилотных летательных аппаратов в лесном комплексе — оперативное обнаружение лесных пожаров и уточнение их площади, а также выявление нарушений лесного законодательства. В этом году проведена закупка 29 беспилотных летательных аппаратов отечественного производства модели Геоскан 801. Сотрудники прошли необходимое обучение для применения БПЛА в своей деятельности», — отметили в Министерстве лесного комплекса Вологодской области.
Обучение по направлению «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем в сфере лесного хозяйства» прошли 38 сотрудников ведомства. Занятия состояли из теоретической и практической частей, а также итоговой аттестации, которую все специалисты прошли успешно. По результатам обучения и итогового экзамена работникам выдали удостоверения о повышении квалификации установленного образца, которые необходимы для получения разрешения на использование БАС в лесном хозяйстве.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.