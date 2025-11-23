Ричмонд
Лису заметили у станции метро «Балтийская» в Петербурге

Всю неделю хищницы появляются в разных частях города.

Источник: из группы «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Всю неделю в разных районах Петербурга носятся настоящие лисы. Хищниц уже видели на Васильевском острове, в Летнем саду, на Петроградской стороне, в том числе в Ботаническом саду, на Троицком мосту — там лисица вообще спокойно прогуливалась по разделительной полосе. Теперь же дикое животное заметили возле станции метро «Балтийская». Видео поделились в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». На кадрах видно, как плутовка пробегает мимо многолюдного ТРК «Варшавский экспресс».

— Лисы переносят бешенство. Берегите своих питомцев и себя, — остерегают комментаторы.

К слову, петербуржцы также пишут в комментариях к посту, что эту же лису видели на Смоленской улице, что в Московском районе. Но пока непонятно, та же это хищница или нет, и сколько их вообще в городе. Информации о нападении дикого животного на человека не поступало.