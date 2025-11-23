Пульмонолог сказал белорусам про изменения на легких после перенесенного ковида

Врач-пульмонолог Сергей Федоров сказал белорусам про изменения на легких после перенесенного ковида. Подробности пишет БелТА.
— Если это была большая тяжелая пневмония, то чаще всего (по крайней мере, у тех пациентов, которых я видел за несколько лет) оставались какие-то изменения после перенесенного воспалительного процесса, — пояснил врач.
Федоров обратил внимание, что подобное было не у всех.
