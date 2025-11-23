Ричмонд
Пульмонолог сказал белорусам про изменения на легких после перенесенного ковида

Белорусский пульмонолог сказал, остается ли «отпечаток» на легких после перенесенного ковида.

Источник: Комсомольская правда

Врач-пульмонолог Сергей Федоров сказал белорусам про изменения на легких после перенесенного ковида. Подробности пишет БелТА.

— Если это была большая тяжелая пневмония, то чаще всего (по крайней мере, у тех пациентов, которых я видел за несколько лет) оставались какие-то изменения после перенесенного воспалительного процесса, — пояснил врач.

Федоров обратил внимание, что подобное было не у всех.

Ранее белорусский врач сказала, на что указывают красные точки на груди и животе и мелкие «рисинки» на лице.

Тем временем директор минского РНПЦ психического здоровья сказала, все ли болезни от нервов.

Кстати, мелкий картофель запретили продавать в Беларуси — вот что с ним будут делать.