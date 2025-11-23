В Великом Новгороде прошел международный молодежный форум

Для участников была подготовлена насыщенная экскурсионная и игровая программы. Например, они побывали в доме-музее Федора Достоевского, узнали о судьбе классика и его связи со Старой Руссой, а также поучаствовали в городском квесте. В третий день форума гости посетили музей народного деревянного зодчества «Витославлицы», где приняли участие в интерактивной игровой программе и экскурсии «Про прошлое». Затем была организована экскурсия по инновационному научно-технологическому центру «Интеллектуальная электроника — Валдай».