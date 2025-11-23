В Великом Новгороде прошел международный молодежный форум

Международный молодежный форум «Путешествие из прошлого в будущее вместе с Россией» состоялся в Великом Новгороде при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете по молодежной политике Новгородской области.
Для участия в форуме в Новгородскую область приехали лидеры молодежных общественных объединений и молодые специалисты из регионов России и еще 14 стран: Белоруссии, Египта, Афганистана, Индии, Пакистана, Индонезии, Конго, Эстонии, Польши и других. За три дня участники совместно разработали новые проекты, посвященные международному молодежному взаимодействию, по пяти направлениям: волонтерство, спорт, медиа, предпринимательство и образование.
Для участников была подготовлена насыщенная экскурсионная и игровая программы. Например, они побывали в доме-музее Федора Достоевского, узнали о судьбе классика и его связи со Старой Руссой, а также поучаствовали в городском квесте. В третий день форума гости посетили музей народного деревянного зодчества «Витославлицы», где приняли участие в интерактивной игровой программе и экскурсии «Про прошлое». Затем была организована экскурсия по инновационному научно-технологическому центру «Интеллектуальная электроника — Валдай».
«Сегодня вы открываете новые горизонты, историю, культуру и современность нашей страны, чтобы создавать общее будущее, основанное на взаимопонимании и поддержке, уважении. Мы в рамках дирекции работаем над развитием международного молодежного сотрудничества. Важным инструментом его являются Международные клубы дружбы (МКД), которые были созданы в прошлом году по поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег из Новгородской области за поддержку и организацию МКД», — отметил начальник отдела регионального взаимодействия АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Антон Демидов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.