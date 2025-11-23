Мэр Стерлитамака призвал родителей к ответственности после инцидента с подростками

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов призвал родителей усилить контроль за воспитанием детей после инцидента, свидетелем которого он стал лично. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Прогуливаясь вечером с семьей по исторической площади руководитель города наблюдал за группой подростков, которые громко шумели, нецензурно выражались и наносили повреждения информационным стендам. Их поведение было агрессивным.