Мэр Стерлитамака призвал родителей к ответственности после инцидента с подростками

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов призвал родителей усилить контроль за воспитанием детей после инцидента, свидетелем которого он стал лично. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Прогуливаясь вечером с семьей по исторической площади руководитель города наблюдал за группой подростков, которые громко шумели, нецензурно выражались и наносили повреждения информационным стендам. Их поведение было агрессивным.
— Подошел и сделал замечание, после чего они убежали. Думаю, правоохранительные органы разберутся в ситуации: установят личности подростков и проведут необходимую профилактическую работу с ними и их законными представителями, — рассказал мэр.
Глава города подчеркнул, что подобные противоправные действия неприемлемы. Эмиль Шаймарданов обратился к родителям с просьбой внимательнее относиться к тому, чем занимаются их дети, и разъяснять им основы поведения в общественных местах, а также необходимость бережного отношения к городскому имуществу.
— Задайтесь вопросом, чем занимаются ваши дети и как они проводят своё свободное время, — отметил глава города.
