В Тюмени модернизируют три насосные станции водоотведения до конца года

Три типовые канализационные насосные станции (КНС) переоборудуют в Тюмени до конца года в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
На ключевых КНС обустроят отдельные помещения для систем автоматизации и электроснабжения. Проект по повышению надежности работы автоматики и защите оборудования от агрессивной внешней среды представили молодые специалисты предприятия на корпоративной научно-практической конференции.
«В приемных отделениях насосных станций водоотведения из-за влажности, конденсата и газов быстро разрушаются токоведущие элементы, образуются оксиды металлов, используемых в токопроводящих частях, растет риск перегрева и поломок. Перенос электрооборудования в изолированные помещения исключает эти воздействия и продлевает срок службы техники с 3 до 15 лет», — отметил инженер-энергетик компании «Росводоканал Тюмень» Олег Шушунов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.