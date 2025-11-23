МВД обратилось к водителям с важным заявлением из-за погоды в Беларуси 23 ноября

Во время движения в момент снегопада водителям нужно быть особо осторожными в тех местах, где наледь образуется в первую очередь. Это места перед пешеходными переходами, рядом с остановками, на мостах, закруглениях дорог, продуваемых участках, крутых подъемах или спусках.