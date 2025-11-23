Ричмонд
МВД обратилось к водителям с важным заявлением из-за погоды в Беларуси 23 ноября

МВД сделало заявление для белорусских водителей в связи с погодой.

Источник: Комсомольская правда

МВД обратилось к водителям с важным заявлением из-за погоды в Беларуси 23 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве заметили, что по данным Белгидромета в воскресенье, 23 ноября, во многих районах страны прогнозируются обильные снегопады. Подобное может существенно осложнить обстановку на дороге. В непогоду водителям следует быть максимально осторожными: снижать скорость, увеличить дистанцию. Кроме того, необходимо избегать резких движений, плавно работая рулем и педалями.

«Если ваш автомобиль до сих пор не оборудован зимними шинами, откажитесь от поездок в непогоду!» — заявили в МВД.

Во время движения в момент снегопада водителям нужно быть особо осторожными в тех местах, где наледь образуется в первую очередь. Это места перед пешеходными переходами, рядом с остановками, на мостах, закруглениях дорог, продуваемых участках, крутых подъемах или спусках.

Тем временем синоптик Рябов сказал о ночных заморозках и снеге на неделе с 24 по 30 ноября: «Снег с дождем, но погожий циклон к выходным».

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: «Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима».

Вместе с тем мелкий картофель запретили продавать в Беларуси — вот что с ним будут делать.