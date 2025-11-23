МВД обратилось к водителям с важным заявлением из-за погоды в Беларуси 23 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве заметили, что по данным Белгидромета в воскресенье, 23 ноября, во многих районах страны прогнозируются обильные снегопады. Подобное может существенно осложнить обстановку на дороге. В непогоду водителям следует быть максимально осторожными: снижать скорость, увеличить дистанцию. Кроме того, необходимо избегать резких движений, плавно работая рулем и педалями.
«Если ваш автомобиль до сих пор не оборудован зимними шинами, откажитесь от поездок в непогоду!» — заявили в МВД.
Во время движения в момент снегопада водителям нужно быть особо осторожными в тех местах, где наледь образуется в первую очередь. Это места перед пешеходными переходами, рядом с остановками, на мостах, закруглениях дорог, продуваемых участках, крутых подъемах или спусках.
