Нижегородский космический спутник запустят на орбиту в конце декабря

Малый космический аппарат «Лобачевский» Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского запустят на орбиту в конце декабря. Реализация такого проекта отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
С помощью микроспутника специалисты университета будут заниматься агроэкологическими исследованиями. На борту установлены две камеры: мультиспектральная и гиперспектральная. Спектральные данные будут обрабатываться с помощью программно-аппаратного комплекса, созданного в ННГУ. Это позволит оценивать состояние растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах. Также спутник испытает в космосе микроэлектронику нового поколения.
«Спутник “Лобачевский” — это не только уникальная возможность для экологических исследований, оценки состояния растительности и лесного фонда с использованием современных технологий, но и инструмент вовлечения молодежи в инженерное творчество. Мы глубоко признательны специалистам компании “Геоскан” и “Аэроспейс Кэпитал” за ту кропотливую работу по подготовке спутника к запуску, без которой реализация этой амбициозной инициативы была бы невозможна», — подчеркнул ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.