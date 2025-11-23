Нижегородский космический спутник запустят на орбиту в конце декабря

«Спутник “Лобачевский” — это не только уникальная возможность для экологических исследований, оценки состояния растительности и лесного фонда с использованием современных технологий, но и инструмент вовлечения молодежи в инженерное творчество. Мы глубоко признательны специалистам компании “Геоскан” и “Аэроспейс Кэпитал” за ту кропотливую работу по подготовке спутника к запуску, без которой реализация этой амбициозной инициативы была бы невозможна», — подчеркнул ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов.