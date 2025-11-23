Казахстанский телепроект «Silk Way Star» вышел на международные экраны

Между Телерадиокомплексом Президента Казахстана и China Media Group (CMG) подписан специальный меморандум по проекту «Silk Way Star». Основная цель проекта — объединить и развивать культуру стран, расположенных вдоль Шелкового пути. Впервые программу в эфире показали 20 сентября. Это первый крупный азиатский проект, состоящий из 10 выпусков и объединяющий исполнителей из 12 стран. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявила управляющий директор телеканала «Jibek Joly/Silk Way» Еркежан Кунтуган.
По ее словам, за проектом следили и зарубежные зрители.
«Silk Way Star» транслировался на двух телеканалах Кыргызстана, на двух телеканалах Азербайджана и Монголии. Также трансляция велась на телеканалах Узбекистана, Армении и Грузии. Это демонстрирует, что казахстанский телепродукт может выйти на зарубежный рынок и имеет потенциал для прямых трансляций за рубежом. Трансляция в прямом эфире велась в пяти разных странах" Еркежан Кунтуган.
Необходимо отметить, что проект на 6 языках показывали на телеканале «Jibek Joly/Silk Way». Благодаря синхронному переводу программа была доступна на кыргызском, узбекском, английском и турецком языках. По итогам проекта победительницей стала Мишель Джозеф из Монголии.
Финальное распределение мест определялось по комбинированной системе: 50% — зрительские голоса, 50% — оценки членов жюри. Организаторы предоставили сводные данные зрительского голосования и оценки членов жюри. В голосовании приняли участие 508 287 человек из разных стран. Это стало одним из самых высоких показателей для вокальных телепроектов в регионе и доказало, что конкурс вызвал широкий международный интерес. 112 тыс. зрителей отдали свои голоса за Мишель Джозеф. Второе место заняла Мадинабону Адылова из Узбекистана, набрав более 85 тыс. голосов. Участник из Китая Чжан Хэ Сюань набрал более 73 тыс. голосов, заняв третье место.
В следующем году проект «Silk Way Star» будет организован в Китае.