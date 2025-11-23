Казахстанский телепроект «Silk Way Star» вышел на международные экраны

«Silk Way Star» транслировался на двух телеканалах Кыргызстана, на двух телеканалах Азербайджана и Монголии. Также трансляция велась на телеканалах Узбекистана, Армении и Грузии. Это демонстрирует, что казахстанский телепродукт может выйти на зарубежный рынок и имеет потенциал для прямых трансляций за рубежом. Трансляция в прямом эфире велась в пяти разных странах" Еркежан Кунтуган.