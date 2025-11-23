Омич Виктор Скуратов рассказал, почему назвал кофейни своим именем

22 ноября основатель сети кофеен Skuratov Coffee Виктор Скуратов рассказал о причинах выбора названия для своего бизнеса. Омский предприниматель выступил в подкасте русской версии журнала «Форбс».
«Сначала кофейня называлась “Викс”, но когда появилось средство от кашля “Викс Актив” — пришлось переименовываться. Я искал что-то уникальное, что может работать на весь мир. Те, кто делал нам айдентику, предложили Skuratov», — рассказал Скуратов.
Бизнесмен отметил, что изначально идея с фамилией ему не нравилась, но со временем он оценил ее преимущества. По его сибиряка, такое название повысило его личную ответственность за качество бизнеса.
Также предприниматель сообщил, что 2025 год стал самым тяжелым для бизнеса за долгий период время. Мужчина отметил серьезные экономические падения у многих компаний.
