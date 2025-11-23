В школе села Новое Ганькино Самарской области открыли агротехкласс

Первый в Исаклинском районе агротехнологический класс начал работать в школе села Новое Ганькино Самарской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в районной администрации.
Обучение будет вестись по самым перспективным и востребованным направлениям: агроинженерии, эффективному животноводству, а также по генетике и селекции растений. Открытие такого класса заложит фундамент для подготовки высококвалифицированных современных специалистов, которые придут работать на предприятия.
«Наша общая задача — показать подрастающему поколению, что сельское хозяйство сегодня — это динамичная отрасль, где есть место инновациям, исследованиям и карьерному росту. Уверен, что этот класс станет кузницей кадров для ведущих сельхозпредприятий Самарской области. От всей души благодарю коллектив школы, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, администрацию района и всех, кто участвовал в организации этого важного проекта», — подчеркнул руководитель управления сельского хозяйства Исаклинского района Дмитрий Семенов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.