В Ростове вручили медали детям-героям

В Ростове шестерым детям, спасшим людей, вручили награды за мужество.

В Ростове-на-Дону губернатор Юрий Слюсарь лично отметил ребят, проявивших смелость в опасных ситуациях. Глава региона вручил шестерым детям медали «За проявленное мужество».

— Это ребята, которые в экстремальной ситуации не растерялись, а приняли верное, смелое решение. Спасли людей, — сказал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

После церемонии губернатор выпил с юными героями чай.

— Они рассказывали о своих поступках удивительно спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, — добавил глава области.

