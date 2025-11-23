В Хабаровском крае заложили на инкубацию более 6 млн икринок

Рыбоводы тщательно следят за температурным режимом, качеством воды, чтобы вызревание икринок прошло успешно и отбракованного материала было как можно меньше. Системы замкнутого водоснабжения позволяют контролировать все параметры воды, что значительно повышает выживаемость молоди кеты осенней, а профессиональный уход специалистов за потомством рыбы позволит в дальнейшем малькам успешно расти и развиваться.