В Хабаровском крае заложили на инкубацию более 6 млн икринок

Удинский рыбоводный завод в Хабаровском крае заложил на инкубацию более 6 млн икринок кеты осенней в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации муниципального района имени Полины Осипенко.
Плановый показатель по закладке икры — 5,6 млн штук. Процесс инкубации на Удинском рыбоводном заводе проходит в специально оборудованных водных цехах. Икра находится в современных инкубаторах, где созданы оптимальные условия для ее развития.
Рыбоводы тщательно следят за температурным режимом, качеством воды, чтобы вызревание икринок прошло успешно и отбракованного материала было как можно меньше. Системы замкнутого водоснабжения позволяют контролировать все параметры воды, что значительно повышает выживаемость молоди кеты осенней, а профессиональный уход специалистов за потомством рыбы позволит в дальнейшем малькам успешно расти и развиваться.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.