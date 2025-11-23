Ричмонд
Умер народный артист России Виталий Мишле

На 85-м году жизни умер народный артист России Виталий Мишле.

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Народный артист России Виталий Мишле умер в возрасте 84 лет, сообщает Московский театр оперетты.

«Светлая память о Виталии Валерьяновиче Мишле — блестящем артисте, красивом мужчине, замечательном коллеге — навсегда останется в наших сердцах», — говорится в релизе.

Причина смерти неизвестна.

Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года. В 1967 году окончился Музыкальное училище имени Гнесиных, после чего в том же году начал выступать в Московском театре оперетты. В 1989 году получил звание народного артиста России.