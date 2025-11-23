В Иркутске проходят всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою

Во Дворце спорта «Труд» в Иркутске второй день идут юбилейные X всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою памяти кавалера Ордена Мужества, подполковника ФСБ России Павла Скороходова. Об этом сообщили в Министерстве спорта Иркутской области.
— В турнире участвуют около 300 спортсменов из Иркутской, Московской, Новосибирской, Сахалинской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия, а также сотрудники силовых структур, — поделились в Минспорта региона.
В первый день соревнований 22 ноября прошли предварительные и финальные поединки юношей в возрастной категории 14−15 и 16−17 лет. Также бои провели среди мужчин. 23 ноября на ринге встретились мальчики 10−11 и 12−13 лет.