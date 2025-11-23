В югорском поселке Пойковском прошел форум «М. И. Р. молодых»

Форум работающей молодежи «М. И. Р. молодых» состоялся 15−16 ноября в поселке Пойковском Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Нефтеюганского района.
Более 50 ребят из Нефтеюганского и Кондинского районов, а также Уватского муниципального округа в течение двух дней обменивались опытом и обсуждали актуальные темы. Молодые люди, разделившись на команды, участвовали в военно-исторической игре «Прорыв», двухчасовом квесте по Пойковскому и интеллектуальной викторине «ЭлемеНтаРиУМ. ЭТНО».
Особое внимание в программе уделили сессии «Вызовы времени». Ее провели директор комплексного молодежного центра «Перспектива» Зиля Амирханова и участник специальной военной операции, победитель Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «СВОй наставник» Евгений Татаринов. Культурная программа включала спектакль «Чучело» от любительского молодежного театра «Чайка» и квартирник с выступлением группы «Гитарист».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.