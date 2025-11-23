Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каток и праздничная иллюминация: на набережной Уфы идут подготовительные работы

В Уфе начали подготовку набережной к зимнему сезону.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе началась подготовка к зимнему сезону. Территорию городской набережной вновь планируют превратить в каток, как только установится стабильная минусовая температура. Параллельно коммунальные службы приступили к праздничному оформлению территории.

Специалисты муниципального предприятия «Уфагорсвет» уже установили 140 двухметровых гирлянд. В пресс-службе учреждения отметили, что работы предстоит еще много, добавив, что впереди — еще больше огней и праздничного настроения.

— Совсем скоро здесь будет по-настоящему празднично. Осталось только дождаться снега, — сообщили в МУП «Уфагорсвет».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.