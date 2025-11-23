Каток и праздничная иллюминация: на набережной Уфы идут подготовительные работы

В Уфе началась подготовка к зимнему сезону. Территорию городской набережной вновь планируют превратить в каток, как только установится стабильная минусовая температура. Параллельно коммунальные службы приступили к праздничному оформлению территории.
Специалисты муниципального предприятия «Уфагорсвет» уже установили 140 двухметровых гирлянд. В пресс-службе учреждения отметили, что работы предстоит еще много, добавив, что впереди — еще больше огней и праздничного настроения.
— Совсем скоро здесь будет по-настоящему празднично. Осталось только дождаться снега, — сообщили в МУП «Уфагорсвет».
