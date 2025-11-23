В Якутии стартовал проект по мониторингу краснокнижного снежного барана

Проект по мониторингу краснокнижного снежного барана начали реализовывать в Республике Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
По информации руководителя проекта Иннокентия Слепцова, команда уже провела авиамониторинг ресурсного резервата «Суннагино-Силигилинский». Во время облетов были зафиксированы 13 особей снежного барана Аллена. Ранее считалось, что этот вид в резерве не обитает, но новые данные опровергли это предположение. Подсчет животных будет завершен после окончания всех авиапатрулей. Всего планируется пять облетов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.