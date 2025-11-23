В Якутии стартовал проект по мониторингу краснокнижного снежного барана

По информации руководителя проекта Иннокентия Слепцова, команда уже провела авиамониторинг ресурсного резервата «Суннагино-Силигилинский». Во время облетов были зафиксированы 13 особей снежного барана Аллена. Ранее считалось, что этот вид в резерве не обитает, но новые данные опровергли это предположение. Подсчет животных будет завершен после окончания всех авиапатрулей. Всего планируется пять облетов.