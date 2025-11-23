Сергей Петрин поздравил с днем рождения воронежского ветерана Нину Обрывкову

В 1943 году Нину Андреевну направили в санитарную часть батальона технического обслуживания аэродрома на Северо-Западный фронт. В то время ей было всего 16 лет. Девушка работала в госпитале в должности санитарки, помогала раненым бойцам. На ее счету множество спасенных жизней. Победу Нина Обрывкова встретила в Прибалтике.