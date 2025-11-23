Сергей Петрин поздравил с днем рождения воронежского ветерана Нину Обрывкову

Почетный гражданин Воронежа Нина Обрывкова, ветеран Великой Отечественной войны, отмечает 23 ноября день рождения. Нина Андреевна родилась в 1927 году в деревне Мартюшино, сегодня этот населенный пункт входит в состав Тверской области.
В 1943 году Нину Андреевну направили в санитарную часть батальона технического обслуживания аэродрома на Северо-Западный фронт. В то время ей было всего 16 лет. Девушка работала в госпитале в должности санитарки, помогала раненым бойцам. На ее счету множество спасенных жизней. Победу Нина Обрывкова встретила в Прибалтике.
За заслуги и подвиги в годы Великой Отечественной войне Нина Андреевна отмечена наградами, она имеет ордена Отечественной войны II степени и Жукова, а также юбилейные медали в честь Победы.
— Дорогая Нина Андреевна! Примите поздравление с днем рождения! От всего сердца желаю Вам доброго здоровья, теплоты близких и спокойствия в душе! — поздравил ветерана глава города Сергей Петрин в своем телеграм-канале.
