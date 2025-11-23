Ричмонд
В больницу города Агрыза Татарстана поступил наркозно-дыхательный аппарат

Он оказывает минимальное влияние на сердечно-сосудистую систему и печень, что сокращает риск осложнений.

Наркозно-дыхательный аппарат (НДА) начал работать в центральной районной больнице (ЦРБ) в городе Агрызе Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в администрации Агрызского района.

Новый НДА значительно улучшает работу анестезиолога благодаря внедрению новейшего ингаляционного анестетика «Севоран» (Sevorane). Этот препарат является одним из последних достижений в области анестезиологии и обладает рядом значительных преимуществ для пациентов. Он оказывает минимальное влияние на сердечно-сосудистую систему и печень, что сокращает риск осложнений. Кроме того, препарат уменьшает стресс и тревогу у пациентов, особенно у маленьких детей.

«Эти изменения позволяют жителям Агрызского района получать высококвалифицированную медицинскую помощь высокого уровня непосредственно в своем районе, без необходимости поездок в крупные медицинские центры региона. Оснащение Агрызской ЦРБ таким оборудованием — это наглядный пример модернизации здравоохранения», — подчеркнул врач-анестезиолог Лев Вострокнутов.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.