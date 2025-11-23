В больницу города Агрыза Татарстана поступил наркозно-дыхательный аппарат

Новый НДА значительно улучшает работу анестезиолога благодаря внедрению новейшего ингаляционного анестетика «Севоран» (Sevorane). Этот препарат является одним из последних достижений в области анестезиологии и обладает рядом значительных преимуществ для пациентов. Он оказывает минимальное влияние на сердечно-сосудистую систему и печень, что сокращает риск осложнений. Кроме того, препарат уменьшает стресс и тревогу у пациентов, особенно у маленьких детей.