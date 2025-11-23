В Ярославле прошел четвертый фестиваль языков

Четвертый фестиваль языков состоялся 15 ноября в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова, которую обновляют по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.
Организаторы отметили, что пять параллельных площадок охватили более 25 языков. Участники могли погрузиться в звучание как широко распространенных языков — английского, испанского, китайского, так и уникальных — марийского, удмуртского, малагасийского. Были также представлены славянские, тюркские, финно-угорские, романские и восточноазиатские языковые группы.
Всего мероприятие собрало свыше 1400 гостей — от профессиональных лингвистов до тех, кто только начинает открывать для себя многообразие языкового мира. В рамках фестиваля состоялись лекции об искусственных языках — эсперанто, сольресоль и языке Карпофорофилюса. Не остались без внимания и выступления, посвященные нестандартным языкам — жестов, библиотекарей и «языку икон». Также у гостей была возможность пообщаться с носителями языков.
