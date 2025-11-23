В Ярославле прошел четвертый фестиваль языков

Всего мероприятие собрало свыше 1400 гостей — от профессиональных лингвистов до тех, кто только начинает открывать для себя многообразие языкового мира. В рамках фестиваля состоялись лекции об искусственных языках — эсперанто, сольресоль и языке Карпофорофилюса. Не остались без внимания и выступления, посвященные нестандартным языкам — жестов, библиотекарей и «языку икон». Также у гостей была возможность пообщаться с носителями языков.