«Зима сократится до одного месяца, а лета будет четыре месяца». Климатолог сказал, как меняется погода в Беларуси

Младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии наук Иван Буяков сказал, когда в Беларуси будет один месяц зимы и четыре месяца лета. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
Климатолог обращает внимание, что в стране по причине потепления, начиная с 1990-х годов прошлого века, зимы стали мягче, а лето — жарке. Он уточнил, что климатические условия в Беларуси стали такими же, как раньше были на севере Украины.
Буяков заметил, что главным изменением погоды в ближайшие десятилетия будет удлинение теплого сезона. Он поясняет, что метеорологическое лето, когда температура держится выше +14 градусов, теперь часто захватывает часть мая и сентября.
— Прогнозы показывают, что к середине нынешнего века полноценная зима с устойчивыми морозами может сократиться до одного месяца. По сути, она будет напоминать продолжение осени, — подчеркнул климатолог.
