Аэропорт Сочи отмечает 80-й день рождения

Решение о создании аэропорта в Сочи было принято в 1945 году. С этой даты он главным хабом юга страны. Курорт ежегодно принимает более 13 млн туристов.
«С 2020 года он стабильно входит в топ-5 аэропортов России по объему пассажирских перевозок», — сообщили в пресс-службе Сочи.
Сегодня воздушной гавани исполнилось 80 лет. В честь этой даты прошло награждение ветеранов и сотрудников аэропорта.
В настоящий момент аэропорт работает по 57 внутренним и 25 международным направлениям. Полеты проходят в различные страны — Египет, Турцию, ОАЭ, Грузию, Таиланд и другие.