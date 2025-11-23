Ричмонд
Аэропорт Сочи отмечает 80-й день рождения

Аэропорту Сочи исполнилось 80 лет.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Решение о создании аэропорта в Сочи было принято в 1945 году. С этой даты он главным хабом юга страны. Курорт ежегодно принимает более 13 млн туристов.

«С 2020 года он стабильно входит в топ-5 аэропортов России по объему пассажирских перевозок», — сообщили в пресс-службе Сочи.

Сегодня воздушной гавани исполнилось 80 лет. В честь этой даты прошло награждение ветеранов и сотрудников аэропорта.

В настоящий момент аэропорт работает по 57 внутренним и 25 международным направлениям. Полеты проходят в различные страны — Египет, Турцию, ОАЭ, Грузию, Таиланд и другие.