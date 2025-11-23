В Липецкой области стартовал проект визуальных произведений

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые живут, учатся или работают в Липецкой области. Для участия необходимо до 5 декабря заполнить электронную заявку по ссылке и прикрепить к ней конкурсные работы. Главный приз для победителей во всех номинациях — печать их работ в виде высококачественных почтовых открыток, которые станут современным цифровым артефактом и творческим продуктом конкурса.