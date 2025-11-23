В Липецкой области стартовал проект визуальных произведений

Проект визуальных произведений «Новые медиа» проходит с 18 ноября по 22 декабря в Липецкой области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении информационной политики региона.
Основная тема конкурса — «Молодежь в Липецкой области: образы, моменты, будущее». Участникам предлагается отразить многообразие жизни молодого поколения региона через такие сферы, как образование, спорт, культура, волонтерство, любовь к малой Родине, профессия и взгляд в будущее. Подать работы можно в одну из трех номинаций: «Фотообъектив», «Цифровой художник» и «Художественный образ».
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые живут, учатся или работают в Липецкой области. Для участия необходимо до 5 декабря заполнить электронную заявку по ссылке и прикрепить к ней конкурсные работы. Главный приз для победителей во всех номинациях — печать их работ в виде высококачественных почтовых открыток, которые станут современным цифровым артефактом и творческим продуктом конкурса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.