«Всего за минуту на квадратный метр может выпадать несколько литров воды». Климатолог сказал, как изменились осадки в Беларуси

Климатолог обратил внимание, что в Беларуси возрастает средняя интенсивность осадков, однако при этом снижается их продолжительность. Он поясняет: если ранее осадки были более продолжительными, то сейчас в большей степени они носят ливневый характер. Кроме того, увеличилось примерно на один-два дня количество дней с осадками выше 20 миллиметров.