«Всего за минуту на квадратный метр может выпадать несколько литров воды». Климатолог сказал, как изменились осадки в Беларуси

Младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии наук Иван Буяков сказал, что происходит с осадками в Беларуси. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Климатолог обратил внимание, что в Беларуси возрастает средняя интенсивность осадков, однако при этом снижается их продолжительность. Он поясняет: если ранее осадки были более продолжительными, то сейчас в большей степени они носят ливневый характер. Кроме того, увеличилось примерно на один-два дня количество дней с осадками выше 20 миллиметров.
— Всего за минуту на квадратный метр может выпадать несколько литров воды, что создает нагрузку на городскую инфраструктуру. При этом общее количество осадков существенно не увеличивается, и из-за более высоких температур возрастает риск атмосферных и почвенных засух летом, — подчеркнул Иван Буяков.
По его словам, белорусам следует привыкнуть к заморозкам в мае и сентябре.
Ранее климатолог сказал, как меняется погода в Беларуси: «Зима сократится до одного месяца, а лета будет четыре месяца».
Тем временем Белгидромет высказался о прогнозах на «самую холодную зиму» в Беларуси.
Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.