Нижегородские ученые открыли комбинированный способ борьбы с опухолями

Комбинированный способ борьбы с опухолями разработали ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Противоопухолевый комплекс сочетает преимущества фотодинамической и химиотерапии. Комбинированная молекула состоит из двух активных частей: химиопрепарата и фотосенсибилизатора BODIPY («бодипай»). Они высвобождаются под воздействием красного света и одновременно атакуют опухолевые клетки. В будущем противоопухолевый комплекс может стать основой для новых лекарств, в том числе от одного из самых тяжелых видов рака — трижды негативного рака молочной железы.
«Несмотря на преимущества фотодинамической терапии, фотосенсибилизаторы не справляются с раковыми клетками, где недостаточно кислорода. Это характерно для больших опухолей, с которыми особенно трудно бороться. Поэтому наша молекула содержит дополнительную “боеголовку” — химиопрепарат кабозантиниб, который эффективен даже на гипоксичных участках. Благодаря такой комбинации соединение показало высокую эффективность в клеточных экспериментах», — отметила автор исследования, младший научный сотрудник кафедры органической химии химического факультет ННГУ Наталья Кузьмина.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.