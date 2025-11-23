Нижегородские ученые открыли комбинированный способ борьбы с опухолями

Противоопухолевый комплекс сочетает преимущества фотодинамической и химиотерапии. Комбинированная молекула состоит из двух активных частей: химиопрепарата и фотосенсибилизатора BODIPY («бодипай»). Они высвобождаются под воздействием красного света и одновременно атакуют опухолевые клетки. В будущем противоопухолевый комплекс может стать основой для новых лекарств, в том числе от одного из самых тяжелых видов рака — трижды негативного рака молочной железы.