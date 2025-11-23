Омская область вошла в число лидеров туристического рейтинга России

Омская область разделила первое место с Приморским краем в комплексном российском рейтинге по развитию туризма. Оба региона набрали по 69 баллов по итогам 2024 года. Об этом рассказали в Агентстве развития и инвестиций.
«Руководитель комиссии Госсовета РФ “Туризм” Олег Кожемяко отметил, что кадровый вопрос в индустрии туризма — системный вызов для отрасли. Так, в рейтинге регионов в первую очередь учитывалась работа по снижению дефицита квалифицированных специалистов. Лидером рейтинга по этому направлению стала Омская область, набрав 78 баллов», — говорится в сообщении.
Третий год подряд омичи входят в пятерку лидеров по количеству заявок на участие в образовательной программе «Открытая промышленность». Центр компетенций промтуризма создан на базе Омского технического университета для обмена передовым опытом между предприятиями региона.
