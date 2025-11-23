В Волгоградской области начался проект «Сталинград. Без срока давности»

Медиапроект для школьников и студентов «Сталинград. Без срока давности» начался 19 ноября в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки региона.
На основе книги «Сталинград. Без срока давности» в рамках проекта будут создавать короткие видеоматериалы. В них простыми и проникновенными словами до детей донесут основные факты истории битвы на Волге и трагедии мирных людей. Основная идея проекта — сохранение исторической памяти с помощью доступных и ярких форматов подачи материалов. В изготовлении видео принимают участие специалисты регионального центра «Воин», ветераны, историки и педагоги.
«Уникальная книга “Сталинград. Без срока давности” стала не просто летописью военных лет, а основой для новых просветительских инициатив в регионе. По ее материалам 1 сентября прошел урок Победы, а сегодня готовится цикл видеороликов для школьников и студентов. Эти материалы помогают сохранить историческую память, сделать важные факты Сталинградской битвы доступными и понятными молодежи, чтобы каждое поколение осознавало: Сталинград — Родина Победы!» — подчеркнул председатель комитета образования и науки Волгоградской области Александр Калинин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.