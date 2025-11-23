В Волгоградской области начался проект «Сталинград. Без срока давности»

«Уникальная книга “Сталинград. Без срока давности” стала не просто летописью военных лет, а основой для новых просветительских инициатив в регионе. По ее материалам 1 сентября прошел урок Победы, а сегодня готовится цикл видеороликов для школьников и студентов. Эти материалы помогают сохранить историческую память, сделать важные факты Сталинградской битвы доступными и понятными молодежи, чтобы каждое поколение осознавало: Сталинград — Родина Победы!» — подчеркнул председатель комитета образования и науки Волгоградской области Александр Калинин.