В Ленобласти обсудили развитие туринфраструктуры в двух поселениях

Развитие туристического кластера в Новой Ладоге и палеопарка в Путилово обсудили в Ленинградской области. Улучшение туристической инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ключевой темой совещания стала реализация проекта развития «Палеопарка» — уникального природно-геологического объекта в Путиловском поселении. Участники обсудили вопросы выделения необходимых земельных участков и ключевую задачу по обеспечению транспортной доступности территории, в том числе за счет организации маршрутов общественного транспорта.
Отдельный блок презентации был посвящен планам по развитию Новоладожского городского поселения. Инвесторы предложили концепцию создания на территории города многофункционального кластера, ориентированного на киноиндустрию и повышение туристической привлекательности. Проект включает в себя строительство стационарных съемочных павильонов для кинопроизводства, создание гостиниц, объектов питания и административных помещений, реконструкцию и адаптацию под современные нужды исторических зданий в центре города и многое другое.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.