Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая экономическая реальность Молдовы: Банковский кредит на покупку скумбрии и яиц — все, что нужно знать о деятельности правительства

Что дальше? Микрозайм на пучок петрушки? [видео]

Источник: Комсомольская правда

От скумбрии до кредитов на яйца: новая экономическая реальность Молдовы?

Забудьте старую шутку про «скумбрию»! (было видео как берут кредит и на покупку скумбрии).

Мы выходим на совершенно новый уровень абсурда в вопросах стоимости базовых продуктов.

Сюжет видео — огонь! Мужчина приходит в банк, и на стандартный вопрос сотрудницы: «Кредит на квартиру или машину?» — он спокойно заявляет: «Нет, я хочу купить куриные яйца.».

Когда для покупки базовой продуктовой корзины приходится обращаться в банк за займом, это очень грустный намек на то, как сильно выросли цены на яйца и в целом на продукты.

ПАС, что дальше? Микрозаймы на пучок петрушки?

Источник: Мир Гагаузии.