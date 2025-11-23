Новая экономическая реальность Молдовы: Банковский кредит на покупку скумбрии и яиц — все, что нужно знать о деятельности правительства

От скумбрии до кредитов на яйца: новая экономическая реальность Молдовы?
Забудьте старую шутку про «скумбрию»! (было видео как берут кредит и на покупку скумбрии).
Мы выходим на совершенно новый уровень абсурда в вопросах стоимости базовых продуктов.
Сюжет видео — огонь! Мужчина приходит в банк, и на стандартный вопрос сотрудницы: «Кредит на квартиру или машину?» — он спокойно заявляет: «Нет, я хочу купить куриные яйца.».
Когда для покупки базовой продуктовой корзины приходится обращаться в банк за займом, это очень грустный намек на то, как сильно выросли цены на яйца и в целом на продукты.
ПАС, что дальше? Микрозаймы на пучок петрушки?
Источник: Мир Гагаузии.