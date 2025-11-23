Кабаны-женихи готовят угощения для невест в Ленобласти

Эксперт объяснил, что сейчас кабаны-женихи готовят своим дамам угощения не просто так — их задача родить потомство.
«Пока жених готовит даме угощение, невеста прихорашивается, кокетливо потирая свой бок. Любопытно, что самка преданно следует за самцом: по-видимому, понравился. Сейчас задача кабанихи продолжить род от здорового самца, ведь ей придётся самой, без помощи отца растить своё потомство: кабан в этом самке не помогает», — рассказал Глазков.
Любопытно, что для кабанов семья крайне важна. Правда, для самок — они часто объединяются и вместе воспитывают потомство. Самцы же ведут одиночный образ жизни. Только в брачный период, в ноябре-декабре, они присоединяются к стаду, чтобы продолжить род. Самцы в этот время становятся очень агрессивными.