Кабаны-женихи готовят угощения для невест в Ленобласти

Любопытно, что для кабанов семья крайне важна. Правда, для самок — они часто объединяются и вместе воспитывают потомство. Самцы же ведут одиночный образ жизни. Только в брачный период, в ноябре-декабре, они присоединяются к стаду, чтобы продолжить род. Самцы в этот время становятся очень агрессивными.