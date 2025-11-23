Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабаны-женихи готовят угощения для невест в Ленобласти

Биолог Павел Глазков опубликовал видеозапись из леса Ленинградской области. Там в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал кабан, который ухаживает за своей избранницей. А именно разрывает землю, чтобы угостить свою возлюбленную обедом.

Эксперт объяснил, что сейчас кабаны-женихи готовят своим дамам угощения не просто так — их задача родить потомство.

«Пока жених готовит даме угощение, невеста прихорашивается, кокетливо потирая свой бок. Любопытно, что самка преданно следует за самцом: по-видимому, понравился. Сейчас задача кабанихи продолжить род от здорового самца, ведь ей придётся самой, без помощи отца растить своё потомство: кабан в этом самке не помогает», — рассказал Глазков.

Любопытно, что для кабанов семья крайне важна. Правда, для самок — они часто объединяются и вместе воспитывают потомство. Самцы же ведут одиночный образ жизни. Только в брачный период, в ноябре-декабре, они присоединяются к стаду, чтобы продолжить род. Самцы в этот время становятся очень агрессивными.