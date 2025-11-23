Ричмонд
В Ростове ветеран Великой Отечественной войны отметил сто лет

Власти поздравили ростовского ветерана со столетием.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ветерану Великой Отечественной войны Александру Георгиевичу Майорову исполнилось сто лет. В 1943 году его призвали в армию. Александр Георгиевич служил артиллеристом-разведчиком. После победы принимал участие в войне с Японией.

В донскую столицу фронтовик переехал в 1958 году. Здесь он познакомился с будущей женой — тоже участницей Великой Отечественной войны. Вместе они прожили более 50 лет.

— От имени всех ростовчан спасибо Александру Георгиевичу за бесценный вклад в Великую Победу и мирное небо над головой. Желаю ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости в каждом дне и тепла близких людей, — поздравил юбиляра глава Ростова Александр Скрябин.

