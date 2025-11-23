МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста

В ведомстве отметили, что основные риски для детей и подростков от 9 до 17 лет — онлайн-игры и соцсети — мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают «призы» или «прокачку» и требуют данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Также аферисты используют и запугивание, придумывают «уголовные дела» или «угрозы семье». Среди мошеннических схем для данной возрастной группы распространены и схемы с псевдоподработками, например, поставить лайки или написать комментарии, которые часто оказываются вовлечением в незаконные операции.