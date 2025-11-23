МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мошенники подстраивают поводы для контакта и стиль общения под возраст, интересы и жизненный опыт человека, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Базовые приёмы, такие как давление, ложные авторитеты, и способы вывода денег — универсальны. Но поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст, интересы и жизненный опыт человека», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что основные риски для детей и подростков от 9 до 17 лет — онлайн-игры и соцсети — мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают «призы» или «прокачку» и требуют данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Также аферисты используют и запугивание, придумывают «уголовные дела» или «угрозы семье». Среди мошеннических схем для данной возрастной группы распространены и схемы с псевдоподработками, например, поставить лайки или написать комментарии, которые часто оказываются вовлечением в незаконные операции.
«18−25 лет. Главные приманки — вакансии, подработки и инвестиции. Требуют “активационный платёж”, оплату обучения или покупку товара “для старта”. Часто встречаются фейки про “взлом Госуслуг” и “оформление кредита”. На сайтах знакомств выманивание денег маскируется под просьбы оплатить билеты, подарки или доставку», — отмечается в сообщении.
Правоохранители уточнили, что для возрастной группы от 26 до 40 лет мошенники чаще всего используют интерес к заработку и предлагают «инвестиции с гарантией», высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Кроме того, часто применяются звонки от «ЦБ» или «Росфинмониторинга», где аферисты сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги «на резервный счёт». Также много обманов связано с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций.
«45−60 лет. Преступники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур. Сообщают о “финансировании терроризма”, “блокировке счетов” и добиваются переводов или передачи средств курьерам. Звонки от “ЖКХ”, “налоговой” или “оператора” используются для получения кодов и доступа к аккаунтам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для россиян от 61 года основная угроза — многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком «из банка/ЦБ/ФСБ», также по-прежнему актуальна схема «родственник в беде». Помимо этого, правоохранители подчеркнули, что опасны и «проверки» от якобы сотрудников ЖЭКа или почты: коды, подписи, доступ в квартиру. Помимо этого, нередко пожилых людей вовлекают в роль курьеров.