Вход в Новый Херсонес стал платным для туристов

Стоимость входного билета составляет 500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вход в Новый Херсонес стал платным для туристов. С 22 ноября стоимость посещения для гостей из других регионов составляет 500 рублей, говорится в сообщении музейно-храмового комплекса.

Таким образом в «Новом Херсонесе» отныне действуют общие для всех музейных и культурных центров страны правила.

При этом для жителей Севастополя и Крыма вход в Новый Херсонес остается бесплатным. Достаточно предъявить паспорт с пропиской или студенческий билет.

За полтора года музейно-храмовый комплекс посетили более трех миллионов человек. Территория комплекса составляет более 22 га.