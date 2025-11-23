Вход в Новый Херсонес стал платным для туристов. С 22 ноября стоимость посещения для гостей из других регионов составляет 500 рублей, говорится в сообщении музейно-храмового комплекса.
Таким образом в «Новом Херсонесе» отныне действуют общие для всех музейных и культурных центров страны правила.
При этом для жителей Севастополя и Крыма вход в Новый Херсонес остается бесплатным. Достаточно предъявить паспорт с пропиской или студенческий билет.
За полтора года музейно-храмовый комплекс посетили более трех миллионов человек. Территория комплекса составляет более 22 га.