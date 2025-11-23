Фиксировать нарушения лесного законодательства в ЕАО будут с помощью дронов

Шесть отечественных дронов марки «Геоскан 801» поступили в Еврейскую автономную область по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». С помощью нового оборудования в регионе будут проводить профилактику нарушений лесного законодательства, сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства ЕАО.
«Новые отечественные аппараты “Геоскан 801” подходят для эксплуатации в нашем климате. Их можно поднимать даже в жару до сорока градусов по Цельсию. Пять аппаратов уже застрахованы и применяются в тестовом режиме с небольшой нагрузкой. Еще один проходит процедуру регистрации в Росавиации», — рассказал заместитель председателя правительства ЕАО Максим Сироткин.
По его словам, мониторинг с воздуха поможет оперативно реагировать на нарушения лесного законодательства, например, на несанкционированные рубки зимой и возгорания в пожароопасный период. Стоимость каждой единицы техники — 1,5 миллиона рублей. Выезды в рейды проходят по графику.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.