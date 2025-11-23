Фиксировать нарушения лесного законодательства в ЕАО будут с помощью дронов

«Новые отечественные аппараты “Геоскан 801” подходят для эксплуатации в нашем климате. Их можно поднимать даже в жару до сорока градусов по Цельсию. Пять аппаратов уже застрахованы и применяются в тестовом режиме с небольшой нагрузкой. Еще один проходит процедуру регистрации в Росавиации», — рассказал заместитель председателя правительства ЕАО Максим Сироткин.