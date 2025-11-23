В карельской деревне Авдеево отремонтировали школу

Здание средней школы деревни Авдеево в Республике Карелии обновили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Капитальный ремонт учреждения начался в этом году по инициативе главы региона Артура Парфенчикова, сообщили в администрации главы республики.
В здании 1974 года постройки привели в порядок системы водоснабжения, отопления, вентиляции, электрические сети, а также завершили работы по внутренней отделке и ремонту входных групп. Для ребят закуплено современное оборудование, в том числе интерактивные панели, созданы новые образовательные пространства.
Напомним, в республике при поддержке нацпроекта продолжается программа капитального ремонта, в рамках которой за последние годы уже отремонтированы 35 школ в большинстве муниципальных образований Карелии. В этом году в программу вошли еще 14 образовательных учреждений.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.