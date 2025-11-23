Полицейские из Жигулевска помогли спасти пассажира такси с обострением аппендицита

В Самарской области инспекторы ДПС пришли на помощь таксисту, чей пассажир резко почувствовал себя плохо в дороге. У мужчины произошло обострение аппендицита. Ему нужно было срочно попасть в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Старший лейтенант Сергей Люсов и лейтенант Александр Вандышев несли службу на 967 км трассы М-5 «Урал» у Жигулевска, когда к ним подбежал взволнованный водитель такси. Мужчина рассказал, что его пассажиру стал плохо — появилась резкая боль в верхней части живота. Полицейские поняли, что здесь нужна срочная медицинская помощь. Чтобы не терять времени, они решили сами доставить пассажира до ближайшего медучреждения.
Вскоре инспекторы ДПС были на месте. Врачи осмотрели мужчину и выявили у него обострение аппендицита. По словам медиков, благодаря своевременной помощи полицейских удалось избежать тяжелых последствий. Госавтоинспекторы убедились, что здоровью мужчины ничего не угрожает, и вернулись на маршрут патрулирования.