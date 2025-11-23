Полицейские из Жигулевска помогли спасти пассажира такси с обострением аппендицита

Старший лейтенант Сергей Люсов и лейтенант Александр Вандышев несли службу на 967 км трассы М-5 «Урал» у Жигулевска, когда к ним подбежал взволнованный водитель такси. Мужчина рассказал, что его пассажиру стал плохо — появилась резкая боль в верхней части живота. Полицейские поняли, что здесь нужна срочная медицинская помощь. Чтобы не терять времени, они решили сами доставить пассажира до ближайшего медучреждения.