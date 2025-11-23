Директор Центра робототехники Сбера Гонноченко рассказал о развитии ИИ

— Главное его преимущество нам еще предстоит раскрыть. Все-таки искусственный интеллект пока не готов решать любые задачи на производстве. Глобально все технологические компании идут к тому, чтобы создать робота, которого не надо будет внедрять. Если вы сейчас купите себе индустриального робота, он будет бесполезной железякой, потому что к нему нужна команда интеграции, которая выстроит бизнес-процесс, придумает всю необходимую оснастку и захваты, поменяет все технологические процессы вокруг так, чтобы робот мог выполнять свою функцию. И это неудобно. Плюс индустриальный робот прикручен к полу. А антропоморфный робот может перемещаться в любом пространстве, выполнять разные функции на разных рабочих местах — так же, как человек.