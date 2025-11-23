Туристические маршруты Удмуртии получили награды всероссийской премии

Всего на участие в премии было подано 455 туристских проектов, из них до финала дошли 430 из 54 регионов России и Белоруссии. Маршруты Удмуртии вошли в число лучших в пяти категориях, получив в том числе два Гран-при. Например, в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма» Гран-при завоевал проект «Игринский район. В гости к колобку Игнату» (0+), который позволяет познакомиться с полным циклом производства хлебной продукции.