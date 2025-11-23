Туристические маршруты Удмуртии получили награды всероссийской премии

Награды в пяти номинациях XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» завоевали турмаршруты Удмуртской Республики, сообщили в министерстве по туризму Удмуртии. Развитие туризма внутри страны является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Всего на участие в премии было подано 455 туристских проектов, из них до финала дошли 430 из 54 регионов России и Белоруссии. Маршруты Удмуртии вошли в число лучших в пяти категориях, получив в том числе два Гран-при. Например, в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма» Гран-при завоевал проект «Игринский район. В гости к колобку Игнату» (0+), который позволяет познакомиться с полным циклом производства хлебной продукции.
«Лучшим маршрутом сельского туризма» и обладателем Гран-при в этой номинации признан проект «Киясово. Сыр, труд, май» (0+). В категории «Лучший маршрут выходного дня» первое место получило путешествие «Камбарка — земля любви» (0+). А маршрут «Сарапул. Дойти до Точки» (0+) завоевал золото как лучший маршрут семейного туризма. Тур включает знакомство с купеческой кухней Сарапула и посещение самодеятельного театра «Точка».
В номинации «Лучший гастрономический маршрут» третье место получила гурман-прогулка по Сарапулу «Если не чай, то…» (18+) с посещением видовой площадки на старинной водонапорной башне, рассказом о семейных традициях купеческой династии Бодалевых и дегустацией местной кухни от «Нескучных экскурсий по Сарапулу» и гриль-бара «Порт».
Кроме того, спецприз «За лучшую идею юбилейного маршрута» жюри присудило проекту «Чайковский. Путешествие как по нотам» (0+). Он разработан экскурсионным центром «Влюбиться в Удмуртию» к 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Маршрут связывает четыре города — Ижевск, Воткинск, Чайковский и Пермь, — и позволяет погрузиться в атмосферу детства великого композитора на его родине.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.